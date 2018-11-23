Çekmeköy Kitap Fuarı İlk Kez Kapılarını Açtı

Çekmeköy
Kitap Fuarı ilk kez kapılarını açtıÇekmeköy Kitap Fuarı'na rekor katılımÇekmeköy Kitap Fuarı'na Gazeteci- Yazar Nedim Şener
katıldı
İSTANBUL - Çekmeköy Kitap Fuarı'nı ilkinin açılışı gerçekleşti. İkinci gününden itibaren kitapseverlere kapılarına açan fuara rekor katılım gerçekleşti. Çekmeköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kitap fuarını ilkinin açılışı gerçekleşti. Madenler Meydanı'nda gerçekleşen kitap fuarının açılışına Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
, Gazeteci-Yazar Nedim Şener ile kitapseverler katıldı. 69 yayınevinin stant açtığı binlerce kitabın yer aldığı kitap fuarına iki günde 13 bin 500 kişi geldi.10.00 ile 21.00 saatlerinde açık olan fuarda birbirinden ünlü yazar kitaplarını imzalayarak söyleyişi yaptı. Gazeteci-Yazar Nedim Şener fuarın açılış gününde ilk söyleyişi yapan yazar oldu. Kurdele kesimi ile açılışı gerçekleşen fuarı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve Nedim Şener ile birlikte gezdi.Açılışta konuşan Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan; "Ben de Çekmeköy Kaymakamı olarak henüz iki aydır Çekmeköy'de görev yapıyorum. Geldiğimden beri ilçemizde birçok faaliyete şahit oldum. Bir ilki gerçekleştirdi belediyemiz. Çekmeköy Kitap Fuarı'nı açtı. Tabi bu anlamda Çekmeköy halkının öğrencilerimizin yazarlarımız ile kitap yayın evleri ile bir arada bulunması bizler için çok önemli. Özellikle yazarlarımızın yapacağı sohbetlere iştirak etmeleri gelecek adına çok önemli yansımaların olacağını düşünüyorum" dedi.Çekmeköy için önemli bir gün olduğunu söyleyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise; "Bugün önemli bir gün Çekmeköy'de ilkini yaptığımız kitap fuarı açılışımız var. Çekmeköy'ün bütün öğrencisi, herkes ile çok güzel bir gün. Yazarımızı Nedim Şener Bey de bugün söyleyişi yapacak. İlkini yapıp sonrasında da nice uzun yıllar bizden sonrada devam etmesini temenni ediyoruz. Çünkü herkesin okumasını istiyoruz. Çünkü Allah'ın ilk emri 'Oku' biz de istiyoruz ki, Çekmeköy'de bütün gençlerimizin, bütün yaşayanlarımızın hakikaten bu fuara gelmesi, buradan kitap alması okuması, birbirinden değerli yazarlarımız söyleyişilerine katılmadır. İlk gün 13 bin 500 kişi ziyaret etti. Her halde 10 günde 200 bine yakın insanımızın gelmesini bekliyoruz"Hayatında bir ilk olduğunu ifade ede Gazeteci -Yazar Nedim Şener ise, "Benim için hayatımda bir ilk, Çekmeköy için de bir ilk. İlk kez kitap fuarı düzenliyor. Ben, imza günü için buraya gelmiştim ama açılışı benim ile yapmayı teklif ettiler. Bu da beni hayatımda büyük bir sorumluluk. Çünkü bundan sonra da umarım uzun ömürlü olacaktır. Her davet edilişimde Çekmeköy'e gelip bu fuarı desteklemek benim için artık bir görev oluyor" şeklinde konuştu. Kitap fuarı 22 Kasım- 2 Aralık
tarihleri arasında 10.00 ile 21.00 saatleri arasında kitapseverlere kapılarını açacak.
Nedim Şener,Çekmeköy