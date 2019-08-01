ÇEKMEKÖY-ŞİLE YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Şile Yolu'nda viraja hızlı giren otomobil kontrolden çıkarak direğe çarptı. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Kaza saat 13.30 sıralarında Şile Yolu Taşdelen Mevkii'nde meydana geldi. İddialara göre İsmail Çiçek'in kullandığı 34 JH 6838 plakalı otomobil viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için çevre güvenliği aldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Bir görgü tanığı "Araç viraja hızlı girdi, direğe çarptıktan sonra takla attı. Bir kişinin durumu ağırdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldıö diye konuştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polisn kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

----------------

-Takla atan aracın görüntüsü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röp

-Trafikten görüntü

-Aracın kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler



- İstanbul