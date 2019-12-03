Çekmeköyde uyuşturucu operasyon

ÇEKMEKÖY'de otomobille uyuşturucu satan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Çekmeköy, otomobille uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri 22 Kasım'da takibe aldıkları aracı Cumhuriyet Mahallesinde durdurdu. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri araçta bulunan Sidar D. (22) ile Sercan K. ( 25 ) isimli şüphelileri araçtan indirerek üst araması yaptı. Polisin yaptığı üst aramasında Sidar D.'nin üzerinde 26.18 gram skunk bulunurken, Sercan K.'nın üzerinde 2.03 gram skunk ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sakladıkları Sancaktepe, Çamlık Mahallesi'ndeki bir arsada park halinde olan otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 150 gram skunk maddesi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sidar D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sercan K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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