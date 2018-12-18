Çektiği Gizemli Videolarla Olay Olan Tarkan, Kendisini Tiye Aldı

Baba olacağını garip bir videoyla duyuran Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde benzer videoyla takipçilerini hem meraklandıran hem de heyecanlandıran bir paylaşım daha yapmıştı. Tarkan'ın bir içecek firmasının reklam yüzü olduğu iddia edilmişti.

KENDİNİ Tİ'YE ALDI

Sosyal medyaya damga vuran görüntülerden sonra, komik göndermelerle taklitleri çekilen videonun yayılması üzerine Megastar'dan tepki gecikmedi. Tarkan, görüntülerini ti'ye alan bir video daha paylaştı.

YENİ KLİP MÜJDESİNİ VERDİ

Tarkan, "Biraz da ben kendimi tiye alayım dedim" notuyla yeni şarkısına klip çekeceği müjdesini verdi.