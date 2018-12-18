18 Aralık 2018, 11:32
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Çektiği Gizemli Videolarla Olay Olan Tarkan, Kendisini Tiye Aldı

"Ben nereye gidiyorum acaba?" videosuyla olay yaratan Tarkan, bu kez kendiyle dalga geçti: "Biraz da ben kendimi tiye alayım dedim"

Baba olacağını garip bir videoyla duyuran Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde benzer videoyla takipçilerini hem meraklandıran hem de heyecanlandıran bir paylaşım daha yapmıştı. Tarkan'ın bir içecek firmasının reklam yüzü olduğu iddia edilmişti.

KENDİNİ Tİ'YE ALDI

Sosyal medyaya damga vuran görüntülerden sonra, komik göndermelerle taklitleri çekilen videonun yayılması üzerine Megastar'dan tepki gecikmedi. Tarkan, görüntülerini ti'ye alan bir video daha paylaştı.

YENİ KLİP MÜJDESİNİ VERDİ

Tarkan, "Biraz da ben kendimi tiye alayım dedim" notuyla yeni şarkısına klip çekeceği müjdesini verdi.

Tarkan

YORUMLAR (7)
MURAT GÜLER: ÇALIŞTIN KAZANDIN ADAMSIN. HERŞEY YAKIŞIR SANA
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HAKAN TELLİ: bu topumu seviyorsunuz? nasil türksünüz lan siz
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SEVIL: MEGASTAR- TÜRKIYEDE TEK GECIYORUM !!!!
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SS: gençliğim senin şarkılarınla geçti tarkan adamsın her zaman seviyoruz seni..
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ADINIZI YAZIN: şu piyasadakilerin içinde , , on numara adam
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