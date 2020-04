Çektiği market görüntüleri gündem olan Fransız turist: "Gerçekleri göstermek için paylaştım"

Kaynak: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fransız vatandaşı Mourad Ghazli'nin, Türkiye 'de korona virüse karşı verilen mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaştığı video dünya çapında ses getirdi. Ghazli, çektiği video ile gerçeği göstermek istediğini belirterek, "Korona ile mücadelede Türkiye'de değil, Fransa ve Belçika'nın sistem yanlış işliyor" dedi.Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Mourad Ghazli (46), 8 yıl önce tatil için Alanya'ya gelerek burayı çok beğendi. Paris'in merkezine 10 km uzaklıktaki Thiais eski Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zaman milli judocu olan Ghazli, her yıl tatile geldiği Alanya'ya yerleşme kararı aldı. Kararın ardından 3 erkek çocuğu ve eşiyle beraber Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki satın aldığı eve yerleşen Ghazli, burada yaşamaya başladı. 3 sene önce de yaptığı başvuruyla Türk vatandaşı oldu.Geçtiğimiz günlerde ise Ghazli, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde Türkiye'deki korona virüsle mücadeleyi anlatan bir video çekerek sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.Bu videoda alışveriş merkezine çekim yaparak giren Ghazli, kapıda önce el dezenfektanı kullanıyor ve bunun ücretsiz olduğuna dikkat çekiyor. Videoda Türkiye'de maskelerin de ücretsiz dağıtıldığını anlatan Ghazli, markette çalışan görevlilerin maske ve koruyucu önlemleri aldığını takipçilerine gösteriyor. Ghazli paylaşımında, "Burada belediyeler bile maske dağıtıyorlar. Ama maskeye para ödemek ve satın almak istiyorsanız o eczaneci cezalandırılır" ifadelerini kullandı.Market çıkışında karşılaştığı bir Belçikalı ile de durum değerlendirmesi yapan Ghazli, "Burada olmak Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada ücretsiz maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok" şeklinde konuştu. Ghazli'nin videosu çoğunluğu Fransız vatandaşı olan 45 bin kişi tarafından paylaşılırken, binlerce kişi de beğenerek yorum yaptı. Bu video Türkiye ve dünya çapında büyük ses getirdi.İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklama yapan Ghazli, video çekme amacının Fransa basınında Türkiye ilgili çıkan yalan haberlerin açıklığa kavuşturmak olduğunu söyledi."Fransa'da Türkiye'yi kötüleyen haberler çok yansıtılıyor"Türkiye hakkında yalan yanlış haberler yapıldığını belirten Ghazli, "Orada Türkiye'yi kötüleyen haberler çok yansıtılıyor. Türkiye'nin İslam devleti olduğunu, Türkiye'de diktatörlüğün olduğunu Fransa'nın Türkiye'den daha iyi olduğunu yazıyorlardı. Ben de bir tane gerçek bir video paylaşarak insanların gerçeği görmesini istedim. Çünkü Fransa'da maske yoktu. Sağlık ihtiyaçlarını insanlar gideremiyordu. Yatak sayısı azdı. İnsanlar koridorlarda yatıyordu. İnsanlar dezenfekte ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Türkiye'de ise her şey vardı. İnsanların bütün ihtiyaçları Türkiye devleti tarafından vatandaşlara karşılanıyordu. Ben de bu videoyu koyup insanların gerçekleri görmesini sağladım. Ayrıca Fransa basınında Türkiye'de sistemin yanlış olduğunu sürekli söylüyorlar. Aslında Türkiye'de değil, Fransa ve Belçika'da sistem yanlış işliyor" dedi."Burada devlet insanlara değer veriyor"Burada yaşadığı için kendisini çok şanslı hissettiğini aktaran Ghazli, "Çünkü burada yaşıyorum ve burada her şey var. Türk insanları bana neden Türkiye'de ve Alanya'da yaşadığımı sorduklarında ben de onlara seyahat etmediklerini söylüyorum. Onlara benim tüm dünyaya seyahat ettiğimi söylüyorum. Benim Fransız pasaportumla her yere gidebilirim, her yerde yaşayabilirim ama ben Alanya'yı tercih ettim. Çünkü Alanya, Türkiye çok güzel bir yer. Burada devlet insanlara değer veriyor. Burada devlet ve belediyeler çok güzel çalışıyor. Her yer çok temiz. İnsanlar birbirlerine çok yardımcı oluyor. Güzel yemekler, içecekler ne isterseniz burada karşılayabilirsiniz. Alanya doğal güzellikleriyle, güneşiyle, havanın sıcaklığıyla, plajlarıyla ve deniziyle çok güzel. Bunlar da tercih etme nedenlerimin başında geliyor. Ayrıca çok güvenli, şu anda karantinadayız. 2 gün boyuna ama belediyeler arabalarıyla evlere kadar ekmek ihtiyacını karşılıyorlar. Devlet güzel bir sistem kurmuş ve güzel de çalışıyorlar. Devlet sokakları temizliyor, maske dağıtıyor, dezenfekte ürün ihtiyaçlarını sokaklarda her yerde temin etmenizi sağlıyor. Her gün Allah'a şükrediyorum böyle bir yerde yaşadığım için" diye konuştu."Erdoğan'ı çok seviyorum""Avrupa'da Erdoğan'ı sevmiyorlar. Tabii basın da sevmiyor. Bunun nedeni Erdoğan'ın Müslüman olması" diyen Ghazli, "Ben de tam tersi Erdoğan'ı çok seviyorum. Çünkü o Müslümanların lideri, çünkü kendisi kalbiyle çalışıyor. İnsanlara hizmet ediyor. Hiçbir zaman geride durmuyor. Her zaman halkı için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben yaptığına da inanıyorum. Örneğin ben 15 Temmuz'da buradaydım. O geceyi hatırlıyorum. İnsanlar sokaklara çıkmıştı. Çünkü insanlar onu seviyordu. Ama Fransa'da aynı durum olsaydı hiç kimse sokaklara çıkıp kalması için böyle bir şey yapmazdı. Korkarlardı. Kimse dışarıya çıkmazdı. Bir konuda gerçekten çok kızgınım" şeklinde konuştu."Gerçekten Türkiye'ye ve Alanya'ya çok teşekkür ederim"Fransa'da Müslümanlara mezarlık yeri verilmediğini öne süren Ghazli, şunları söyledi:"Fransa'da Müslüman insanlar öldüklerinde belediyeler mezarlık yeri vermiyordu. Bütün Fransa'da Müslümanların mezar yeri yoktu ama bakın Alanya örneğine... Alanya küçük bir şehir ancak Alanya Belediyesi burada Hristiyanlara mezarlık yaptı ve böyle bir hizmet sunuyor. Bu hizmet karşılığında hiçbir para ödenmiyor. Örneğin Fransa'da bir mezar yerinin bedeli 5 bin euro. Benim babam buraya turist olarak ziyarete geldiğinde burada öldü. Burada herhangi bir mülkü ve oturumu yoktu. Ama hiçbir evrak sormadan ona burada mezar yeri verdiler. Hiçbir bedel ödemedim. Babam Alanya'da bulunan Alanya Belediye Yabancılar Mezarlığı'nda yatıyor. Gerçekten Türkiye'ye ve Alanya'ya çok teşekkür ederim." - ANTALYA