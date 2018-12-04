04 Aralık 2018, 08:25
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Çektiği Videolardan Dolayı Hakkında Soruşturma Başlatılan Enes Batur'un 2'inci Filminin Çekimleri İptal Edildi

Yapımcı firma, hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlatılan YouTuber Enes Batur'un ikinci filminin çekimlerini iptal etti.

Youtuber Enes Batur, 20 Ekim günü kanalında yayınladığı videoda defalarca küfür ettiği amcasını aşağıladı. Daha sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaparak özür dilemişti. Ancak Batur'un videosu için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet yağdı. Hakkında bir çok suçtan soruşturma başlatılan Enes Batur'un ikinci filminin çekimleri de iptal edildi.

FİLMİNİN ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, söz konusu soruşturma nedeniyle yapımcı firma 'Enes Batur ile Hayal mi Gerçek mi'nin ikincisinin çekilmesini gündemlerinden çıkararak çekim hazırlıklarını durdurup projeyi iptal etti.

İLK FİLMDEN 17 MİLYON HASILAT YAPMIŞTI

19 Ocak'ta gösterime giren 'Enes Batur ile Hayal mi Gerçek mi', 12 haftada 1 milyon 483 bin 848 kişi tarafından izlenmişti. Filmin hasılatı ise 17 milyon 463 bin 423 TL olarak gerçekleşmişti.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Enes Batur hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.

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Huzur,Enes Batur
04 Aralık 2018 Salı 08:25



YORUMLAR (26)
ES: ZAMANINDA EL ATILACAKTI ÇOKTAN ÇOCUKLAR BOZULDU BUNUN SAÇMA SAPAN VİDEOLARI YÜZÜNDEN GEÇ BİLE KALINDI
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MESUT BAHTİYAR: Fareli köyün kavalcısı. çocuklara kötü örnek olan bu gibileri ile Aile Bakanlığı çoktan işlem başlatmalıydı ama nerde
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...: ya bu adamları cok arıyormusunuz yazik yaa
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YETERRR: hayatımda gördüğüm en iğrenç insan
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BİRİMİZ AYAKTA KALMALIYDI...: ERGENLERİN, CAHİLLERİN, KIRRO VE HANZOLARIN NE KADAR ÇOK OLDUĞUNU GÖSTEREN EN GÜZEL ÖRNEK. ZEKA KAPASİTEMİZ YERLERDE...
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