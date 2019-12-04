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1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında

Konya'da çektikleri video ihbar kabul edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi söz konusu videoda 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içerken görüntülendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

04.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:30

'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı videonun ardından harekete geçti. Ekipler, 'çocuğun istismarı' ve 'darp' suçlamasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Konya'da, birisi anne olduğu belirtilen 3 kadın, 1 yaşlarındaki çocukla birlikte çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Kadınlardan biri sigara içerken, diğeri de görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Videonun altında, çocuğun, ailenin elinden kurtarılması gerektiği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerle ilgili harekete geçti. Ekipler, aileyi ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 6 kişi, 'Çocuğun istismarı ve darp' olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

BAKANLIK DA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında

Polis, Konya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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