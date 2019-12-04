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Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı

Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındıKonya'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı videonun ardından harekete geçti.

04.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:34
Çektikleri ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı
Konya'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı videonun ardından harekete geçti. Ekipler, 'çocuğun istismarı' ve 'darp' suçlamasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.
Konya'da, birisi anne olduğu belirtilen 3 kadın, 1 yaşlarındaki çocukla birlikte çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Kadınlardan biri sigara içerken, diğeri de görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Videonun altında, çocuğun, ailenin elinden kurtarılması gerektiği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerle ilgili harekete geçti. Ekipler, aileyi ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 6 kişi, 'Çocuğun istismarı ve darp' olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.
Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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