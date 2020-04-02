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Çeky'lı bakana koronavirüs cezası

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, telekonferans yoluyla yapılan toplantı sırasında yanında başka kişiler olduğu halde maskesini çıkardığı için para cezasına çaptırıldı.

02.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:50
Çeky'lı bakana koronavirüs cezası

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, telekonferans yoluyla yapılan toplantı sırasında yanında başka kişiler olduğu halde maskesini çıkardığı için para cezasına çaptırıldı.

İçişleri Bakanı Hamacek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin toplantı sırasında yanında başkaları olduğu halde maskesini çıkardığını gösteren fotoğrafın sosyal medyada yayıldığına değinerek, "Ben kendimi haklı göstermeye çalışacak değilim. Bu bir hataydı. Kurallar, herkes için geçerlidir. Motol Hastanesi'nin hesabına 10 bin kron (2 bin 645 TL) gönderdim" dedi. Bakan Hamacek'in yayımladığı fotoğrafta, kendisi dışında Çalışma Bakanı Jana Malacova'nın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ales Chmelar'ın da maskesiz olduğu görülüyor. Bu yetkililerin de 10'ar bin kron para cezası (2 bin 645 TL) ödeyecekleri bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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