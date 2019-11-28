Haberler » Politika » Çekya, Almanya'nın mülteci planını reddetti - Haber

Çekya, Almanya'nın mülteci planını reddetti

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında mültecilerin dağıtılmasına ilişkin planını reddetti.

28.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:32Çekya, Almanya'nın mülteci planını reddetti
Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 'nın Birliği (AB) ülkeleri arasında mültecilerin dağıtılmasına ilişkin planını reddetti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş yaptığı açıklamada, Almanya'nın AB ülkeleri arasında kota bazlı bir göçmen dağılımı konusundaki önerisini reddetti. Babiş, konuyla ilgili sürekli yeniden gündeme gelen tartışmaların kafa karıştırıcı olduğunu söyledi. Babiş açıklamasında, "Yasa dışı göçü ilke olarak reddediyoruz. Ayrıca kaçakçıların Avrupa'da kimin yaşayacağına karar vermelerine izin vermeyi de reddediyoruz. Kotaları da reddediyoruz. Bu konunun biri tarafından neden sürekli müzakere masasına getirildiğini anlamıyorum. Umarım yeni Avrupa Komisyonu bunu durduracaktır" dedi. Babiş açıklamasının devamında, hükümetin en çok değer verdiği insanların Çekya halkı olduğunu söyledi.

Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek ise ülkesinin yasa dışı göç konusundaki tutumunu Visegrad-4'lüsü Slovakya, Polonya ve Macaristan'la koordine edeceklerini söyledi.

Almanya daha önce Avrupa dışından gelen göçmenlerin, AB ülkeleri arasında kayıtlı olarak dağıtılmaları için iltica prosedürlerinde reform yapma planını gündeme getirdi. Sisteme göre eğer bir göçmen birden fazla Avrupa ülkesine geçiş yaptıysa, kendisini ilk kabul eden ülke onu kabul etmek ve tüm yasal işlemlerle ilgilenmek zorunda kalacak. - PRAG

Avrupa Birliği, Almanya, Avrupa, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
10:49 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında...
10:43 AK Parti İl Başkanı Yanar'dan şehit Tekin için taziye mesajı
10:27 Çekya, Almanya'nın mülteci planını reddetti
10:18 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
09:59 İran Dışişleri Bakanlığından Irak Büyükelçisine uyarı
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
22:20 Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak
17:49 İnce'nin "Teknede birlikte tatil yaptılar" sözlerine Tuncay Özkan'dan sert yanıt: Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler karar veremez
16:20 Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
16:16 Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu
28.11.2019 11:05:38