Çekya Başbakanı Andrej Babis: "Birçok ümit vadeden iş birliği alanı olduğunu görüyoruz"

TOBB İkiz Kulelerde Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan çalışma yemeğinde bir araya geldi. İkili, Türkiye ile Çekya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kulelerde Çekya Başbakanı Andrej Babis'i konuk etti. Türk ve Çekyü iş adamlarının katıldığı çalışma yemeğinde Türkiye ile Çekya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri ele alındı. Çalışma yemeğine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması gerektiğini ve bu konuda çalışmaların yapılacağını söyledi."Yeni bir inovasyon stratejisi ortaya koyuyoruz"Çekya Başbakanı Andrej Babis, Çekya'nın geleceğin ülkesi olduğuna inandığını söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılacak işbirlikleri için olumlu konuştu. Babis, "Birçok ümit vadeden iş birliği alanı olduğunu görüyoruz. Her iki ülkenin de ticaret hacminden çok memnun olmadığını dile getirdik. Bu ticaret hacmini daha iyi bir seviyeye getirmenin birçok yolu var. Ekonomik iş birliği ve potansiyelimizi tartıştık. Görüşmelerimizde çelik kotasını tartıştık ve Avrupa'daki metal sanayinin ne durumda olduğunu da konuştuk. Şirketlerimiz Türkiye'de çok başarılı projeler yürüttü; akıllı şehir, madencilik ve enerji alanında. Çekya, Avrupa Birliği'nde orta büyüklükte bir ülke ama çok uzun ve başarılı bir sanayi üretimi geleneğimiz var. Gayri Sahi Yurt İçi Hasıla açısından tüm dünyada sanayinin en fazla pay sahibi olduğu ülkeyiz. Yeni bir inovasyon stratejisi ortaya koyuyoruz ve Çekya'nın geleceğin ülkesi olduğuna inanıyoruz. Eminim ki iş birliği yapabiliriz" ifadelerini kullandı."Karşılıklı ticaret hacminin arttıracağız"Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iki ülke arasında gerçekleştirilecek iş birliklerinin ardından daha sık ziyaretler olacağının sinyallerini verdi. Pekcan, "Ülkelerimiz arasındaki yakın ve yapıcı temaslar ve iş birliğimiz sonucu daha sık ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bugün Cumhurbaşkanımızla ikili heyet görüşmeleri var. Yarın da İstanbul'da iş formu gerçekleştireceğiz. Karşılıklı ticaret hacmini nasıl arttırarak çeşitlendirebiliriz konusunda görüşmeler yaptık. Hedeflerimiz ortak. Çekya'nın, bizim gibi katma değeri yüksek, teknolojisi yüksek ve üretime odaklandığını görüyoruz. Çekya'dan 600 milyon dolar civarında Türkiye'ye yatırım yapılmış durumda. Bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz. Teknoloji yatırımlarını Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Türk ve Çekya ortak projelerini görmekten mutluluk duyacağız. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmadan ticaret hacmimizi arttıramayız. Transit kotalar başta olmak üzere; Türkiye'de şu anda uygulanmakta olan çelik kotalarından Avrupa Birliği'nin güncelleştirilmesine varan konuları gündeme getirdik. Bundan böyle ilişkilerimiz; hem ticari hem ekonomik hem kültürel hem spor alanında bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da artarak devam edecektir" şeklinde konuştu."Türkiye'nin inovasyon çalışmalarını takdir ediyoruz"Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek, Türkiye'nin son 10 yıldır yaptığı çalışmalardan takdirle bahsetti. Havlicek, "Türkiye'nin sadece endüstriyel faaliyetler açısından değil inovasyon açısından da çalışmalarını takdir ediyoruz. Sonuçları hep değerlendiriyoruz. Özellikle son 10 yıldır muhteşem. Çekya geleceğin ülkesi. Çekya'nın önceliklerini değiştirerek; Ar-Ge'ye yatırım yapıyoruz. Akıllı alt yapı oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra yeni politiklik eğitimi hem ilköğretim hem lise hem de üniversite düzeyinde başlatıyoruz. Yeni iş birliği imkanları var" diye konuştu."Türk ve Çek halkları da her zaman birbirine olumlu bakan iki halktır"Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başarılı bir girişimci ve yatırımcı olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "TOBB bünyesinde kurduğumuz Kadın Girişimciler Kurulu, bakanımızın çalışmaları ve liderliğinde, bugün ülkemizin en önemli kadın girişimci network'ü haline gelmiş durumda. Son dönemde Türkiye'nin iş ve yatırım ortamını iyileştiren adımların tamamında da kendisinin emeği ve imzası var" diye konuştu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türkiye'de iş dünyasının çatı örgütü olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Yerli ve yabancı, küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar bizim üyemizdir. 1.5 milyon üyemiz var. Ticaret, sanayi, tarım, lojistik, müteahhitlik ve turizm gibi ekonominin tüm sektörlerini temsil ediyoruz. Yurt dışında da çok geniş bir network'e sahibiz. Hem Avrupa hem Asya - Pasifik bölgesi hem de İslam coğrafyasındaki iş örgütlerinin hepsinin yönetimlerinde yer alıyoruz. Avrupa'nın en büyük iş örgürü Eurochambers'ın ve İslam Ticaret - Sanayi ve Tarım Odası'nın Başkan vekiliyim. Çekya Odasıyla ikili düzeyde ve Eurochambres bünyesinde birlikte çalışıyoruz" dedi.Çekya ile ticari ilişkileri genişletmek arzusunda olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Bugün geniş bir iş heyetiyle burada bulunmamız da bunun işaretidir. Türk ve Çek halkları da her zaman birbirine olumlu bakan iki halktır" ifadelerini kullandı."Çekya Türkiye'nin AB sürecine her zaman destek verdi"Çekya'nın Türkiye'ye desteklerini takdirle karşıladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Çekya, geçmişte ülkemizin AB sürecine her zaman destek vermiştir. 3 sene önce 15 Temmuz 2016'da demokrasimize karşı yapılan FETÖ darbesinde, darbeci hainler TBMM'ye de saldırmıştı. Bunun sonucunda, şeref holündeki Bohemya kristallerinden yapılan avizelerin tamamı kırılmıştı. Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka, bizlere destek vermek için geldiği TBMM ziyaretinde, bunu görünce hemen harekete geçti. ve ülkesiyle irtibat kurdu. O kristal avizelerin aynısından yapılmasını ve meclisimize hediye edilmesini sağladı. Geçirdiğimiz o zor zamanda bizler için büyük anlam taşıyan bu güzel jesti için Büyükelçi Pavel Kafka'ya ve Çekya hükümetine şükranlarımızı sunuyorum" açıklamasında bulundu.Türkiye'ye gelen Çekya yatırımlarının 700 milyon dolara yaklaşmış olduğunu bunun daha da artması için Çekya firmaları yatırım için Türkiye'ye beklediğini bildiren Hisarcıklıoğlu, Çekya Başbakanı Andrej Babıs'in iş dünyasını bilen, başarılı bir girişim olduğunu kaydederek, şu an 3.7 milyar dolar olan ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarabileceklerini söyledi.Çekya'daki altyapı projelerinde yer almak için hazır olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Türk müteahhitleri de geçen sene yurt dışında 19 milyar dolar büyüklüğünde 261 proje üstlendiler. Bunlar arasında enerji santralleri, karayolu, tünel ve köprüler bulunuyor" şeklinde konuştu.Türk taşımacıların sorunlarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Türk taşımacılarımızın AB ülkelerine ve özellikle Almanya'ya gerçekleştirdiği taşımalarda, Çekya önemli bir transit ülke konumunda, ancak Çekya'dan yıllık sadece 10 bin adetlik taşıma kotası alabiliyoruz. Bu da transite taşımacılığımıza darboğaz oluşturuyor. Benzer bir güzergah üzerindeki Slovakya transit geçişlerde herhangi bir kısıtlama uygulamıyor Benzer şekilde, Çekya üzerinden transit geçecek taşımalar için kısıtlama uygulanmamasını arzu ediyoruz" ifadelerini aktardı.TOBB'da düzenlenen çalışma yemeğine, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy ve Türkiye ve Çek Cumhuriyeti tarafından çok sayıda iş insanı katıldı. - ANKARA