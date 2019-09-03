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Çekya Başbakanı Andrej Babis, gözlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden alamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Çekya Başbakanı Andrej Babis'in sürekli Cumhurbaşkanılığı Külliyesini incelemesi dikkatlerden kaçmadı.

03.09.2019 22:51

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edilen Çekya Başbakanı Andrej Babis'in külliyeden gözlerini alamadığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TAVANA VE EŞYALARA BAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi kameraların karşısına geçen iki liderin fotoğraf çekimi sırasında Çekya Başbakanı Andrej Babis'in sürekli Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ni incelemesi dikkatlerden kaçmadı. Servis edilen görüntülerde Babis'in sürekli tavana ve eşyalara baktığı görülüyor.

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Çekya Başbakanı Andrej Babis, gözlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden alamadı

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