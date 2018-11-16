Çekya Başbakanı Babis: "Asla İstifa Etmeyeceğim"

16 Kasım 2018 Cuma 15:00



16 Kasım 2018 Cuma 15:00

Çekya Başbakanı Andrej Babis, dolandırıcılık soruşturmasını engellediği yönünde suçlamaları reddederek, eleştiriler yüzünden asla istifa etmeyeceğini açıkladı.Çekya Başbakanı Andrej Babis, sosyal medyadan bugün yaptığı açıklamada, istifa etmeyeceğini söyledi. Sosyal medya sitesi Facebook'ta yazdığı mesajda, "Asla istifa etmeyeceğim. Herkes bunu hatırlasın: Asla" ifadelerini kullanan Babis, dolandırıcılık soruşturmasını engellediği yönünde suçlamaları reddetti.Çek polisi, geçtiğimiz yıl Babis ve iki oğlunu, 10 yıl önce Babis'in şirketlerinden birinin mülkiyetini manipüle edip 2 milyon euro'luk kamu yardımına hak kazandıklarını söyleyerek dolandırıcılıkla suçlamıştı.Kabineden desteği geri çekme düşüncesiMuhalefet partileri, önümüzdeki cuma günü gerçekleşmesi beklenen Babis'in kabinesine güvenilmemesi çağrısında bulunmuştu. Babis'in Gayrimemnun Halk Hareketi (ANO) Partisinin hükumet ortağı olan merkez sol Sosyal Demokratlar ise, adını vermeyen bir parti kaynağının partinin meclis üyelerinin bir kısmının kalmaya eğilimli olduğunu söylemesine rağmen kabineden desteklerini geri çekip çekmemeyi düşünüyor.Babis karşıtı protestolarDün gece binlerce Çek, Prag'da Babis'i protesto etti. Babis, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada durumun sakinleşmesini beklediğini söyleyen Devlet Başkanı Milos Zeman'ın desteğini aldı. Zelman, kendisiyle yapılan bir TV röportajında, güven oylaması sonrasında istifaya zorlanması halinde Babis'e bir kabine kurma şansı vereceğini söyledi. - PRAG