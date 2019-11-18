Çekya Başbakanı Babis, göstericilerin istifa çağrılarını reddetti

Çekya Başbakanı Andrej Babis, hafta sonu çok sayıda göstericinin yaptığı istifa çağrısına tepki göstererek, "Ben istifa edersem hükümet tamamen çöker, sonra ne olacak?" ifadesini kullandı.

Çekya Başbakanı Babis, hafta sonu düzenlenen gösterilerde yapılan istifa çağrılarına, Mlada fronta Dnes gazetesine açıklamasında yanıt verdi.

Ülkede 1989'da gerçekleştirilen Kadife Devrim'in 30'ıncı yıl dönümü nedeniyle başkent Prag'da düzenlenen kutlamaların protestoya dönüşmesine değinen Babis, göstericilerin istifa çağrılarına tepki göstererek, "Ben istifa edersem hükümet tamamen çöker, sonra ne olacak?" değerlendirmesinde bulundu.

Babis, ülkede seçimlerin özgür şekilde yapıldığını ve partisinin seçimleri kazandığını ifade ederek, göstericilerin tepkisini anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

- Babis karşıtı gösteriler

Çekya'da geçen cumartesi, yaklaşık 40 yıl süren komünist rejime karşı 1989'da gerçekleştirilen Kadife Devrim'in 30'ıncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, daha sonra Babis karşıtı gösterilere dönüşmüş, başkentin tarihi bölgelerinden Letna'da toplanan 250 bine yakın gösterici, ülkenin en zengin iş adamı olan Başbakan Babis'e medya başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalarıyla ilişkisini kesmemesi durumunda istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Ayrıca gösterileri düzenleyen inisiyatif "Demokrasi İçin Bir Milyon An", başbakan karşıtı imza kampanyası başlatmış, taleplerinin Babis tarafından yerine getirilmemesi durumunda ocak ayında tekrar gösteri yapacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA