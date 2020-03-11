Çekya Başbakanı Babis, koronavirüs açıklamasından dolayı Merkel'i eleştirdi
Çekya Başbakanı Andrej Babis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamayla panik yaydığı gerekçesiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştirdi.
11.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:24
Çekya Başbakanı Andrej Babis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamayla panik yaydığı gerekçesiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştirdi.
Babis, Çekya Haber Ajansına (CTK) yaptığı açıklamada, Şansölye Merkel'in "aşı ve tedavi imkanı bulunmadığında nüfusun yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabileceği" yönündeki ifadesine tepki gösterdi.
Siyasetçilerin sorumlu açıklamalar yapması gerektiğini vurgulayan Babis, "Almanya'daki durum hakkında yorum yapmak istemiyorum ancak bu tür ifadelerin paniğe neden olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Babis, böyle bir karanlık senaryonun söz konusu olmaması için Çekya'da hızlı bir şekilde tedbir alındığını kaydetti.
Çekya'da ülke genelinde 100 kişi üzerindeki etkinliklere izin verilmeyeceği, ilk ve orta okullarda eğitime ara verileceği duyurulmuştu.
Babis, Çekya Haber Ajansına (CTK) yaptığı açıklamada, Şansölye Merkel'in "aşı ve tedavi imkanı bulunmadığında nüfusun yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabileceği" yönündeki ifadesine tepki gösterdi.
Siyasetçilerin sorumlu açıklamalar yapması gerektiğini vurgulayan Babis, "Almanya'daki durum hakkında yorum yapmak istemiyorum ancak bu tür ifadelerin paniğe neden olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Babis, böyle bir karanlık senaryonun söz konusu olmaması için Çekya'da hızlı bir şekilde tedbir alındığını kaydetti.
Çekya'da ülke genelinde 100 kişi üzerindeki etkinliklere izin verilmeyeceği, ilk ve orta okullarda eğitime ara verileceği duyurulmuştu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Angela Merkel, Almanya, Güncel
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