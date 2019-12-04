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Çekya Başbakanı Babiş'ten istifa açıklaması

Avrupa Birliği fonlarını usulsüz bir şekilde kullandığı öne sürülen Çekya Başbakanı Andrej Babis, istifa etmesini gerektirecek bir durumun olmadığını söyledi.

04.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:42Çekya Başbakanı Babiş'ten istifa açıklaması
Avrupa Birliği fonlarını usulsüz bir şekilde kullandığı öne sürülen Çekya Başbakanı Andrej Babis, istifa etmesini gerektirecek bir durumun olmadığını söyledi.

Çekya'da başbakanlık görevine gelmeden önce Avrupa Birliği fonlarını usulsüz bir şekilde kullandığı öne sürülen Andrej Babis, yolsuzluk suçlamalarıyla mücadelesini sürdürüyor. Başbakan Andrej Babis yaptığı açıklamada, AB Komisyonunun bir çıkar çatışması yaşandığına kanaat getirmesi üzerine devam eden denetim yüzünden istifa etmesi için hiçbir neden olmadığını ifade etti. Şirketi Agrofert için çıkar çatışması yasalarını yerine getirmek amacıyla AB'den iki fon aldıktan sonra yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyen Babis, devletin 1990'larda başlattığı ve 2017 yılında başbakan olmadan önce aldığı Avrupa Birliği sübvansiyonlarının geri istenme ihtimaline karşın, "Çek Cumhuriyeti'nin eski şirketim nedeniyle para iade etmesi gerektiği fikrini temelde reddediyorum" dedi.

Başbakan Babis, söz konusu durumla ilgili basında çıkan haberlerden sonra istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de, "Bunun için en ufak bir sebep yok" cevabını verdi.

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, denetim sonuçlarını Çekya makamlarına gönderdiğini, ancak denetim prosedürü devam ederken içeriğin gizli tutulduğunu belirtti. Babis, denetimin kesin bir karar olmadığını ve komisyonun kararını vermeden önce ülkesinin yorumda bulunabileceğini söyledi.

Forbes'in listesinde ülkenin en zengin 4. üyesi olarak yer alan Babis, 2014'ten bu yana Çek siyasetinde yükselişe geçti ancak çıkar çatışmalarına karşı muhalifin eleştirileriyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Öte yandan Eylül ayında Prag eyalet savcısı Babis'in, aile üyelerinin ve diğerlerinin 10 yıldan daha uzun bir süre önce AB sübvansiyonu kazanmak için bir çiftlik ve kongre merkezinin sahipliğini manipüle edip etmediğine dair açılan soruşturmayı durdurmuştu. Başsavcı, bu kararın korunmasını veya davanın yeniden açılıp açılmaması kararının bugün açıklayacağı bildirildi. - PRAG

Avrupa Birliği, Politika

Kaynak: İHA

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