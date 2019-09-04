Çekya Başbakanı Babis: Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çekya Başbakanı Andrej Babis, " Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duydum. Çekya önemli bir araç parçaları üreticisi. Bu konuda lider bir pozisyondayız ve bir işbirliğinden kesinlikle memnuniyet duyarız" diye konuştu.

VOLKSWAGEN'İN NİHAİ KARARI BEKLENİYOR

Geçen hafta Türkiye'de yaklaşık 1 milyar euro tutarında fabrika yatırımı yapma kararına nihai halini vermeye çalışan Volkswagen'in Ankara ile taşıt vergisi rejimi hakkında görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti.

Şirket yeni fabrika yatırımı hakkındaki son resmi açıklamasında ise Bulgaristan'ın da değerlendirildiği yatırım hakkında nihai kararın henüz verilmediğini belirtmişti.