Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Çekya, Çin'in İtalya'ya gönderdiği maske ve sağlık malzemelerine 'bilmeden' el koydu - Haberler

Çekya, Çin'in İtalya'ya gönderdiği maske ve sağlık malzemelerine 'bilmeden' el koydu

Çekya'da maske gibi sağlık malzemelerini fahiş fiyata kara borsada satmaya hazırlananlara polis baskın düzenledi. Operasyonda içinde yüz binlerce maske ve respiratör bulunan kolilere el konuldu. Aralarında Çin'den gelen malzemelerin de olduğu iş işten geçtikten sonra ortaya çıktı.

22.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:15
Çekya, Çin'in İtalya'ya gönderdiği maske ve sağlık malzemelerine 'bilmeden' el koydu
Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen iki ülke, Çin ve İtalya 'nın yardımlaşmasının arasına Çekya girdi.

İddialara göre Çin'in İtalya'ya yolladığı binlerce yüz maskesi ve solunum cihazlarına Çek polisi 'bilerek' el koydu.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Polis, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
Netflix’ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Haberler
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
Avrupa’da yaşayan bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
Avrupa'da yaşayan bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor Haberler
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor
1300’den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor Haberler
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor
Türkiye’yi örnek alan ABD’liler, evlerinin balkonlarını doldurdu Haberler
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, evlerinin balkonlarını doldurdu

Son Dakika Dünya Haberleri

Polis ekipleri yaşlı vatandaşların ev alışverişlerini yapıp teslim ediyor - Haberler Aksaray'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı - Haberler Sındırgı zabıtası yaşlıların emrinde - Haberler Aksaray'da sokağa çıkan yaşlıların savunmaları şaşırttı - Haberler Samsung Galaxy S20 5G Serisinden 'Iron Man' Sürprizi - Haberler Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi - Haberler İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti - Haberler Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor - Haberler Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi - Haberler Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz - Haberler
Loading