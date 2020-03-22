Çekya, Çin'in İtalya'ya gönderdiği maske ve sağlık malzemelerine 'bilmeden' el koydu
Çekya'da maske gibi sağlık malzemelerini fahiş fiyata kara borsada satmaya hazırlananlara polis baskın düzenledi. Operasyonda içinde yüz binlerce maske ve respiratör bulunan kolilere el konuldu. Aralarında Çin'den gelen malzemelerin de olduğu iş işten geçtikten sonra ortaya çıktı.
22.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:15
Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen iki ülke, Çin ve İtalya 'nın yardımlaşmasının arasına Çekya girdi.
İddialara göre Çin'in İtalya'ya yolladığı binlerce yüz maskesi ve solunum cihazlarına Çek polisi 'bilerek' el koydu.
İddialara göre Çin'in İtalya'ya yolladığı binlerce yüz maskesi ve solunum cihazlarına Çek polisi 'bilerek' el koydu.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Polis, Dünya