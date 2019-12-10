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Çekya'da 6 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Çekya'nın Ostrava kentinde hastaneye silahlı saldırı düzenleyerek 6 kişinin ölümüne neden olan saldırgan intihar etti.

10.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:45Çekya'da 6 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Çekya'nın Ostrava kentinde hastaneye silahlı saldırı düzenleyerek 6 kişinin ölümüne neden olan saldırgan intihar etti.

Sabah saatlerinde Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede dehşet saçan silahlı saldırgan 6 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırıdan hemen sonra hastaneden kaçan saldırgan, polis helikopterinin yerini tespit ettiği sırada polisten önce davranarak arabasında kendini öldürdü. Hastane Direktörü Ji Havrlant, saldırının ardından yaptığı açıklamada 5 kişinin saldırı sırasında ve 1 kişinin saldırı sonrası ameliyat sırasında öldüğünü, doktorlardan yaralanan veya ölen bulunmadığını söyledi.

Bölgesel Departmanı Başkanı Tom Kuel, saldırganın ateş açtığı sırada sessiz olduğu ve bir suç ortağı olduğuna dair belirti olmadığı açıklamasını yaptı. Saldırının ardında yatan sebebin ne olduğu ise bilinmiyor. - PRAG

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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