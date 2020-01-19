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Çekya'da bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı

Çekya'nın Vejprty kasabasındaki bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.

19.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:28Çekya'da bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı
Çekya'nın Vejprty kasabasındaki bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Çekya Radyosunun haberine göre, sınırında bulunan Vejprty kasabasındaki yaşlı bakımevinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Başbakan Andrej Babis'in beraberindeki heyetle, yangının yaşandığı kasabada incelemelerde bulunacağı belirtildi.
Olayın, ülke yakın tarihinde meydana gelen ikinci büyük yangın felaketi olduğu ifade ediliyor.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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