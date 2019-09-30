Çekya'da fırtına nedeniyle 20 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle 20 binden fazla eve elektrik verilemiyor.

Çekya Enerji Şirketi (CEZ) Sözcüsü Sona Holingerova, yaptığı açıklamada, özellikle Orta ve Batı Çekya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 20 binden fazla eve elektrik verilemediğini bildirdi.

Fırtına sebebiyle devrilen ağaçların elektrik hatlarında hasara neden olduğunu ve bu yüzden birçok noktaya elektrik verilemediğini belirten Holingerova, fırtına nedeniyle Prag ve çevresinde de çok sayıda evin elektriksiz kaldığını ifade etti.

Çekya Demiryollarından yapılan açıklamada ise zarar gören hatlar yüzünden birçok bölgeye tren seferlerinin aksadığı kaydedildi.

Kaynak: AA