Haberler » Güncel » Haber

Çekya'da fırtına nedeniyle 20 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle 20 binden fazla eve elektrik verilemiyor.

30.09.2019 20:34Çekya'da fırtına nedeniyle 20 binden fazla ev elektriksiz kaldı
Çekya'da şiddetli fırtına nedeniyle 20 binden fazla eve elektrik verilemiyor.
Çekya Enerji Şirketi (CEZ) Sözcüsü Sona Holingerova, yaptığı açıklamada, özellikle Orta ve Batı Çekya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 20 binden fazla eve elektrik verilemediğini bildirdi.
Fırtına sebebiyle devrilen ağaçların elektrik hatlarında hasara neden olduğunu ve bu yüzden birçok noktaya elektrik verilemediğini belirten Holingerova, fırtına nedeniyle Prag ve çevresinde de çok sayıda evin elektriksiz kaldığını ifade etti.
Çekya Demiryollarından yapılan açıklamada ise zarar gören hatlar yüzünden birçok bölgeye tren seferlerinin aksadığı kaydedildi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:15 Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu
23:15 Şili halkının deprem anındaki soğukkanlılığı kameralara yansıdı
23:14 9 aydır maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına çıktı
23:12 Akıncı: "İyi planlanmış, sonuç odaklı hedefe giden bir süreç kurgulanması gerekiyor"- NEW
23:12 Berna Laçin, elektriğe yapılan yüzde 14,9 oranındaki zamma tepki gösterdi
23:12 Rum yönetimi, İsrail ve Sırbistan'dan silah aldı
23:12 Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti