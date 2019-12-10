Haberler » Güncel » Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü - Haber

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

10.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:06Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü
Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Haberde ölü sayısı 4 olarak verilirken İçişleri Bakanlığının 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasıyla rakam 6'ya çıktı.
Olayda en az 2 kişinin ağır yaralandığı, saldırganın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı bildirildi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:23 Devrilen TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldı - Haber
13:23 'Hababam Sınıfı Parıltıyla' oyunuyla Tiyatro Sahnesine çıkıyor - Haber
13:23 Memur-Sen'den Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması - Haber
13:22 Doğa yürüyüşünde, ilk yardım ve kurtarma tatbikatı - Haber
13:18 Çardak Havalimanı'nda 601 bin 287 yolcuya hizmet verildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
10.12.2019 13:26:59