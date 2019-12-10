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Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

10.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:58Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü
Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Haberde ölü sayısı 4 olarak verilirken İçişleri Bakanlığının 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasıyla rakam 6'ya çıktı.
En az 2 kişinin ağır yaralandığı olayın saldırganına ilişkin açıklamada bulunan polis, zanlının Ostrava yakınlarındaki Hlucin bölgesinde olay yerinden kaçarken kullandığı aracın içinde ölü bulunduğu bilgisini paylaştı.
, zanlının intihar ettiğini, silahın şahsın yanındaki koltukta bulunduğunu belirtti.

Polis, Güncel

Kaynak: AA

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