Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Haberde ölü sayısı 4 olarak verilirken İçişleri Bakanlığının 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasıyla rakam 6'ya çıktı.
En az 2 kişinin ağır yaralandığı olayın saldırganına ilişkin açıklamada bulunan polis, zanlının Ostrava yakınlarındaki Hlucin bölgesinde olay yerinden kaçarken kullandığı aracın içinde ölü bulunduğu bilgisini paylaştı. Polis
, zanlının intihar ettiğini, silahın şahsın yanındaki koltukta bulunduğunu belirtti.