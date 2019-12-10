Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Çekya'nın Ostrava kentinde hastanede düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Haberde ölü sayısı 4 olarak verilirken, İçişleri Bakanlığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının ardından olay yerine gelen Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin saldırgana ait aracı olaydan kısa süre sonra bulduklarını söyledi.

Hamacek, Opava bölgesinden gelen 42 yaşındaki saldırganın da aracında polis tarafından yaralı halde bulunduğu, yapılan müdahalelere rağmen öldüğü bilgisini paylaştı.

Sağlık kuruluşlarına yönelik güvenlik önlemlerinin genişletileceğini dile getiren Hamacek, olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerin ailelerine destek verileceğini kaydetti.

Polis, zanlının yanındaki koltukta bulunan silahla intihar ettiğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Ostrava Emniyet Müdürü Tomas Kuzel de Ostrava'daki Üniversite Hastanesinin bekleme odasına giren saldırganın, 6 kişiyi öldürdüğünü, 2'si ağır 3 kişiyi yaraladığını, yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Çek basınındaki, saldırganın psikolojik sorunları nedeniyle cinayetleri işlediğine yönelik iddiaları da değerlendiren Emniyet Müdürü Kuzel, soruşturmanın gizliliği nedeniyle detaylı bilgi paylaşımında bulunamayacağını ancak saldırganın kullandığı silahı yasa dışı yollarla elde ettiğini, güvenlik birimlerinin veri tabanında silaha ait bir kaydın bulunmadığını ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Milos Zeman ve Başbakan Andrej Babis, olayda yaşamını yitiren ve yaralıların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA