Çekya'da kireç taşıyan yük treni devrildi

Çekya'da kireç taşıyan bir yük treni raydan çıkarak devrildi. Olayda kimse yara almadı.

Kaza, Karlovy Vary bölgesinde bulunan Marianske Lazne şehrinde yere saat ile 04: 30 civarı meydana geldi. Çekya polisinin yaptığı açıklamada, kireç taşıyan bir yük treninin raydan çıkarak devrildiği belirtildi. Kazanın nedenine dair yürütülen araştırmada, ilk belirlemelere göre, kazanın 'ihmal' nedeniyle meydana gelmiş olabileceğine değinildi. Yerel medya ise trenin, toplam 18 vagonundan 13'ünün devrildiğini ve makinistin hız limitini aşmış olabileceğini yazdı.

Ayrıca, kazada kimsenin yara almadığı bildirildi.

Kaynak: DHA