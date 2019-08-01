Haberler» Güncel» Haber

Çekya'da kireç treninin raydan çıkıp devrildiği anlar kamerada

Çekya'da kireç treninin raydan çıkıp devrildiği anlar kameradaÇekya, (DHA)- Çekya'da kireç taşıyan bir yük treni raydan çıkarak devrilmişti.

01.08.2019 11:25
Çekya'da kireç treninin raydan çıkıp devrildiği anlar kamerada
Çekya'da kireç treninin raydan çıkıp devrildiği anlar kamerada
Çekya, (DHA)- Çekya'da kireç taşıyan bir yük treni raydan çıkarak devrilmişti. Trenin raydan çıkarak devrildiği anlara dair görüntüler yayınlandı.
Kaza, Karlovy Vary bölgesindeki Marianske Lazne şehri yakınlarında 29 Temmuz'da, yerel saatle 16.30 sıralarında meydana gelmişti. Raydan çıkan yük treni şarampole devrilmiş; kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı.
Kazanın nedenine dair yürütülen soruşturmada, makinistin hız sınırını aşmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.
Kazada, trenin 13 vagonu devrilirken; kaza sebebiyle yük treninde 1 milyon 200 bin Euro maddi hasar meydana geldi.

DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:19   Akdeniz Belediyeler Birliğinden, 'Birlikten kuvvet doğar' mesajı
13:19   Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'ya daha kapsamlı müdahale çağrısı
13:19   Kuyuya düşen 4 koyun ve 1 oğlağı itfaiye kurtardı
13:19   Gaziantep'teki müzelere ilgi
13:18   Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu
13:18   SESOB Başkanı Köksal, Başsavcı Uğurlu'yu ziyaret etti
13:17   Büyükşehir trafik levhalarını yeniledi