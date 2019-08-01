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- Çekya'da Kireç Yüklü Trenin Raydan Çıkma Anı Yayınlandı

- Çekya'da kireç yüklü trenin raydan çıkma anı yayınlandıPRAG - Çekya'da kireç yüklü trenin raydan çıkıp devrilme anı yayınlandı.

01.08.2019 23:40
- Çekya'da Kireç Yüklü Trenin Raydan Çıkma Anı Yayınlandı
- Çekya'da kireç yüklü trenin raydan çıkma anı yayınlandı
PRAG - Çekya'da kireç yüklü trenin raydan çıkıp devrilme anı yayınlandı.
Çekya'nın Marianske Lazne şehri yakınlarında 29 Temmuz'da yük treninin raydan çıkıp devrildiği anın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde o anlarda etrafı beyaz bir bulutun kapladığı görülüyor. Çekya'da geçtiğimiz günlerde kireç yüklü bir tren raydan çıkarak devrilmişti. Marianske Lazne şehri yakınlarında meydana gelen kazada trenin 16 vagonu devrilirken, 1 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: İHA

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