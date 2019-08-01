- Çekya'da kireç yüklü trenin raydan çıkma anı yayınlandı

PRAG - Çekya'da kireç yüklü trenin raydan çıkıp devrilme anı yayınlandı. Çekya'nın Marianske Lazne şehri yakınlarında 29 Temmuz'da yük treninin raydan çıkıp devrildiği anın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde o anlarda etrafı beyaz bir bulutun kapladığı görülüyor. Çekya'da geçtiğimiz günlerde kireç yüklü bir tren raydan çıkarak devrilmişti. Marianske Lazne şehri yakınlarında meydana gelen kazada trenin 16 vagonu devrilirken, 1 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA