Çekya'da Korona önlemleri
Çekya'da Korona virüsü ile mücadele için alınan önlemler kapsamında okullarda eğitime ara verilirken en az 100 kişinin katılması beklenen büyük etkinlikler de iptal edildi.
10.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:32
Çekya'da Korona virüsü ile mücadele için alınan önlemler kapsamında okullarda eğitime ara verilirken en az 100 kişinin katılması beklenen büyük etkinlikler de iptal edildi.
Çin'den ortaya çıkan Korona virüsün nedeniyle dünyayı genelinde önlemler arttırılıyor. İtalya 'da ülke genelinde evde kalma ve seyahat için izin alma uyarısı yapıldı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'nın tamamının karantina altına alındığını açıklamasının ardından Çekya da Koronaya karşı önlemleri arttırıyor. Çekya Başbakanı Andrej Babis, Korona ile mücadele için aldığı önlemler kapsamında okullarda eğitime ara verileceğini ve en az 100 kişinin katılması planlanan büyük etkinliklerin de iptal edildiğini açıkladı.
Çekya'da şuana kadar 40 Korona vakası kaydedildi. - PRAG
Çin'den ortaya çıkan Korona virüsün nedeniyle dünyayı genelinde önlemler arttırılıyor. İtalya 'da ülke genelinde evde kalma ve seyahat için izin alma uyarısı yapıldı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'nın tamamının karantina altına alındığını açıklamasının ardından Çekya da Koronaya karşı önlemleri arttırıyor. Çekya Başbakanı Andrej Babis, Korona ile mücadele için aldığı önlemler kapsamında okullarda eğitime ara verileceğini ve en az 100 kişinin katılması planlanan büyük etkinliklerin de iptal edildiğini açıkladı.
Çekya'da şuana kadar 40 Korona vakası kaydedildi. - PRAG
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çekya'da Korona önlemleri
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi