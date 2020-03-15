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Çekya'da korona virüsü tedbirleri arttırılıyor

Çekya'da korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında restoranlar, mağazalar ve alışveriş merkezleri 24 Mart'a kadar kapatıldı.

15.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:23
Çekya'da korona virüsü tedbirleri arttırılıyor
Çekya'da korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında restoranlar, mağazalar ve alışveriş merkezleri 24 Mart'a kadar kapatıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla Avrupa 'yı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) nedeniyle Çekya'da da endişe hakim. Henüz ölüm vakasının bulunmadığı ülkede artan vaka sayıları hükümeti harekete geçirdi. Korona virüsü ile mücadele kapsamında ülke genelinde restoranların, mağazaların ve alışveriş merkezlerinin en az 24 Mart'a kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Tedbir amacıyla alınan söz konusu kararın marketleri, eczaneleri ve benzin istasyonlarını kapsamadığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Adam Vojtech yaptığı açıklamada korona virüsüne karşı alınan önlemleri güçlendirdiklerini belirterek, "Durum çok dinamik, bu yüzden bakanlarımızla bir araya geldik. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için insanların birbirleriyle olan temasını sınırlamamız gerekiyor. Marketler, eczaneler ve benzin istasyonları hariç tüm mağazalar, alışveriş merkezleri ve restoranlar 10 gün boyunca kapalı kalacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çekya'da 214 korona virüsü vakası bulunuyor. - PRAG

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Wuhan, Güncel

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