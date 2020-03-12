Çekya'da Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Çekya Başbakanı Adrej Babis, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için gereken ek tedbirleri hayata geçirebilmek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı aldıklarını açıkladı.
12.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:12
Çekya Başbakanı Adrej Babis, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için gereken ek tedbirleri hayata geçirebilmek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı aldıklarını açıkladı.
Babis, basına yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00 itibarıyla OHAL'in yürürlüğe gireceğini belirterek, alınan yeni önlemleri duyurdu.
Avusturya ve Almanya sınırlarında cuma akşamından itibaren yeni bir düzenlemeye gidileceğini ifade eden Babis, yeni sınırlamalarla ülkeye giriş ve çıkışların yalnız 11 sınır kapısından gerçekleştirileceğini söyledi.
Babis, yüksek risk bulunan ülkelerden Çekya'ya girişlerin yasaklanacağını, aynı şekilde Çekya vatandaşlarının da bu ülkelere gidişine izin verilmeyeceğini kaydetti.
Avusturya ve Almanya'dan girişler yasaklanıyor
Almanya ve Avusturya'dan Çekya'ya yabancıların girişine izin verilmeyeceğini aktaran Babis, bir sonraki duyuruya kadar bütün vize işlemlerinin askıya alındığını, yurt dışında bulunan Çeklerin ülkeye giriş yapabileceğini ve girenlerin iki hafta karantinaya alınacağını bildirdi.
Yeni önlemler kapsamında, cuma günü itibarıyla bar ve restoranlar saat 20.00'den 06.00'ya kadar kapalı tutulacak. Spor salonları, yüzme havuzları ve bazı spor tesisleri, kulüpler, galeriler ve kütüphanelerin yanı sıra alışveriş merkezlerindeki restoranlar da kapanacak.
Ayrıca ülkede karantinaya alınan kişilerin kurallara uyup uymadıları polis tarafından denetlenecek.
Babis, basına yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00 itibarıyla OHAL'in yürürlüğe gireceğini belirterek, alınan yeni önlemleri duyurdu.
Avusturya ve Almanya sınırlarında cuma akşamından itibaren yeni bir düzenlemeye gidileceğini ifade eden Babis, yeni sınırlamalarla ülkeye giriş ve çıkışların yalnız 11 sınır kapısından gerçekleştirileceğini söyledi.
Babis, yüksek risk bulunan ülkelerden Çekya'ya girişlerin yasaklanacağını, aynı şekilde Çekya vatandaşlarının da bu ülkelere gidişine izin verilmeyeceğini kaydetti.
Avusturya ve Almanya'dan girişler yasaklanıyor
Almanya ve Avusturya'dan Çekya'ya yabancıların girişine izin verilmeyeceğini aktaran Babis, bir sonraki duyuruya kadar bütün vize işlemlerinin askıya alındığını, yurt dışında bulunan Çeklerin ülkeye giriş yapabileceğini ve girenlerin iki hafta karantinaya alınacağını bildirdi.
Yeni önlemler kapsamında, cuma günü itibarıyla bar ve restoranlar saat 20.00'den 06.00'ya kadar kapalı tutulacak. Spor salonları, yüzme havuzları ve bazı spor tesisleri, kulüpler, galeriler ve kütüphanelerin yanı sıra alışveriş merkezlerindeki restoranlar da kapanacak.
Ayrıca ülkede karantinaya alınan kişilerin kurallara uyup uymadıları polis tarafından denetlenecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık
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