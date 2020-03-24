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Çekya'da mahsur kalan tır şoförleri için Egemen Bağış devreye girdi

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, korona virüs salgını nedeniyle sınırların kapanması sonucu Çekya'da mahsur kalan 4 Türk tır şoförü için devreye girdi.

24.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:17
Çekya'da mahsur kalan tır şoförleri için Egemen Bağış devreye girdi
Türkiye 'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, korona virüs salgını nedeniyle sınırların kapanması sonucu Çekya'da mahsur kalan 4 Türk tır şoförü için devreye girdi.

Sakarya'dan 20 gün önce Çekya'nın başkenti Prag'a giden tır şoförleri Ali Usta, Muammer Akgün, İrfan Yıldırım ve Ziya Erkin korona virüs salgını nedeniyle sınırların kapanması sonucu Çekya'da mahsur kaldı. Tır şoförlerinin yardım çağrısı üzerine Prag Büyükelçisi Egemen Bağış şoförleri ailelerine ulaştırmak için devreye girdi. Büyükelçilik çalışanı Ahmet Çelik, Sakaryalı tır şoförleri ile iletişime geçip, Büyükelçi Bağış tarafından soruna çözüm bulunması için kendisinin görevlendirildiğini ifade etti.

Büyükelçilik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, havaalanında mahsur kalan tır şoförlerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Büyükelçilik, "Almanya sınırları kapalı. Çekya'da mahsur kalan vatandaşlarımızın önce Rusya'ya oradan da Türkiye'ye nakledilmesi için çalışma başlatıldı. Büyükelçimiz Egemen Bağış süreci yakından takip ediyor. Şoförlerimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. Otellerin kapalı olması, sınır kapılarının kapalı olması süreci biraz zorlaştırıyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşının başka bir ülkede mahsur kalmasına seyirci kalmaz. En yakın zamanda şoförlerimiz Türkiye'ye nakledilecek" açıklamasını yaptı.

Başkan Yüce ve Büyükelçi Bağış aradı

Çekya'da mahsur kalan tır şoförleri kendilerini Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin aradığını ifade ederek, "Ekmek parası için gittiğimiz ülkede mahsur kaldık. Sesimizin duyulması için yaptığımız çağrı karşılıksız kalmadı. Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce arayıp moral verdiler. Büyükelçilik bizleri ülkemize götürmek için çalışma yapıyor. Sahipsiz olmadığımızı görmek bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı. - PRAG

Kaynak: İHA

Etiketler : Egemen Bağış, Türkiye, Güncel

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