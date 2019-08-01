Çekya'da yük treninin raydan çıkıp devrildiği anlar kamerada

Çekya'da kireç taşıyan bir yük treni raydan çıkarak devrilmişti. Trenin raydan çıkarak devrildiği anlara dair görüntüler yayınlandı. Dünya Kaynak: DHA
Kaza, Karlovy Vary bölgesindeki Marianske Lazne şehri yakınlarında 29 Temmuz'da, yerel saatle 16.30 sıralarında meydana gelmişti. Raydan çıkan yük treni şarampole devrilmiş; kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı.
Kazanın nedenine dair yürütülen soruşturmada, makinistin hız sınırını aşmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.
Kazada, trenin 13 vagonu devrilirken; kaza sebebiyle yük treninde 1 milyon 200 bin Euro maddi hasar meydana geldi.