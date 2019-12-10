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Çekya'daki saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.

10.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:05Çekya'daki saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı
Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu ölü sayısının 6'ya yükseldiği, 2 kişinin de yaralı olduğu belirtildi. tarafından yapılan açıklamada, saldırı Ostrava Şehir Hastanesinde yerel saatle sabah 07.00 sularında gerçekleşti. Olayın ardından hastanenin polis tarafından tahliye edildiği ifade edildi.

Polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüphelinin fotoğrafını yayınlayarak zanlının görülmesi durumunda ihbarda bulunulmasını istedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - PRAG

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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