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Çekya'dan getirilen 107 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Çekya'da bulunan ve çoğunluğu Erasmus öğrencisi olan 107 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Karabük'te yurda yerleştirildi.

22.04.2020 02:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 02:33
Çekya'da bulunan ve çoğunluğu Erasmus öğrencisi olan 107 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye 'ye getirilerek Karabük'te yurda yerleştirildi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çekya'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için Türk Hava Yolları (THY) özel uçuş gerçekleştirdi.
Büyük çoğunluğunu Erasmus öğrencilerinin oluşturduğu 107 yolcuyu taşıyan uçak, akşam Ankara Esenboğa Havaalanı'na indi.
Yolcular daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Karabük'e polis araçları eşliğinde getirildi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirilen yolcular, 14 gün burada gözlem altında tutulacak. Çekya’dan getirilen 107 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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