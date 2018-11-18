Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Koatka, Ankara'ya Geliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
, Ankara
'ya çalışma ziyaretinde bulunacak olan Çekya Dışişleri Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Martin Koatka ile görüşecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 19 Kasım 2018 tarihinde Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulunacak olan Çekya Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Martin Koatka ile görüşecek. Görüşmede tüm boyutlarıyla ikili ilişkiler ve işbirliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle iki ülkenin ortak gündeminde yer alan çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. - ANKARA
Avrupa Birliği,Ankara
18 Kasım 2018 Pazar 12:37