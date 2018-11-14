Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Filistin'de (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çekya Dışişleri Bakanı
Tomas Petricek'in karşılanmasıHeyetler arası görüşme yapılmasıOrtak basın toplantısı yapılması Filistin
Dışişleri Bakanı Riyad
el Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria
'nın Ramallah
kentinde Filistinli mevkidaşı Riyad el Maliki ile Dışişleri Bakanlığı
binasında bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı binasında heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Riyad,Filistin,Dışişleri Bakanı
14 Kasım 2018 Çarşamba 23:18