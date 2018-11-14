Çekya, güvenli ve düzenli göçe uluslararası yaklaşımı teşvik eden Birleşmiş Milletler
(BM
) anlaşmasına dahil olmama kararı aldı.
Çekya hükümetinin Fas
'ın Marakeş
kentinde 10-11 Aralık
'ta düzenlenecek konferansta BM üyesi ülkelerin onayına sunulacak anlaşmaya taraf olmama kararı, Başbakan Andrej Babis'in belgenin, ülkenin güvenliği ve egemenliğini tehdit ettiği açıklamasının ardından geldi.
Babis, "Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt" ismi verilen anlaşmanın, "göçü temel insan hakkı olarak tanımladığından" bağlayıcı olmasa bile tehlikeli olduğunu söyledi.
Başbakan Babis, ABD
, Avusturya
ve Macaristan
'ın da anlaşmayı reddettiğini kaydetti.
Çekya daha önce de Avrupa Birliği
'nin (AB), üye ülkelerin talep edilen sayıda sığınmacıyı kabul etmesine yönelik planını kabul etmemişti.
BM üyesi 193 ülke, Mülteciler ve Göçmenler için New York
Deklarasyonu'nu, "Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt" olarak geliştirme kararı almıştı.
Hayata geçmesi durumunda anlaşma, göç konusunu küresel olarak her yönüyle ele alarak çözmeyi hedefliyor.
Anlaşma, Marakeş'te 10 -11 Aralık'ta düzenlenecek konferansta BM üyesi ülkelerin onayına sunulacak.
Aralık,Birleşmiş Milletler
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:05