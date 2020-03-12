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Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çekya, olağanüstü hal ilan etti. Avrupa'da salgının en yüksek olduğu ülke olan İtalya ve Macaristan ile Slovakya'da da OHAL ilan edilmişti.

12.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:44

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 4 bin 718 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 127.863'e yükselirken, hastalığa yakalanan ve iyileşen kişi sayısı ise 68.310...

ÇEKYA, KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE OHAL İLAN ETTİ

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgının Avrupa'da da hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya, Slovakya ve Macaristan'ın ardından Çekya da virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Çekya Başbakanı Andrej Babis, yeni tip koronavirüs sebebiyle ülkede OHAL ilan edildiğini duyurdu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR

Öte yandan, İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiğini açıkladı. Ülke genelinde görülen Kovid-19 salgınına ilişkin resmi verilere göre vaka sayısının en yoğun olduğu yerler Madrid (1388), Bask (346), Katalonya (260), Rioja (205) ve Endülüs ile Castilla y La Mancha (115) olarak sıralandı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 827'YE YÜKSELDİ

Ayrıca, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'da ölü sayısı 827'ye yükseldi. İtalya Başbakanı Conte, salgın nedeniyle ülke genelindeki eczaneler ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılması yönünde talimat verdi.

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Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Wuhan, Dünya, Güncel

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