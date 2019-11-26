Haberler » Güncel » Çekya, Rusya yanlısı dezenformasyonu en büyük tehdit olarak görüyor - Haber

Çekya, Rusya yanlısı dezenformasyonu en büyük tehdit olarak görüyor

Çekya Güvenlik Bilgi Servisi (BIS), yayımladığı 2018 güvenlik raporunda, ülkedeki anayasal düzene karşı en büyük tehdidin Rusya yanlısı aktivistlerin yaydığı dezenformasyon olduğunu açıkladı.

26.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:42Çekya, Rusya yanlısı dezenformasyonu en büyük tehdit olarak görüyor
Çekya Güvenlik Bilgi Servisi (BIS), yayımladığı 2018 güvenlik raporunda, ülkedeki anayasal düzene karşı en büyük tehdidin yanlısı aktivistlerin yaydığı dezenformasyon olduğunu açıkladı.
Çek Radyosu'nun haberinde, her yıl düzenli olarak ülke güvenliğine yönelik iç ve dış tehditleri ele alan güvenlik raporunun, BIS tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi.
Raporda yer alan önemli unsurların öne çıkarıldığı haberde, "Rusya yanlısı aktivistlerin, ülkede yaygınlaştırmaya çalıştığı dezenformasyon, anayasal düzene karşı en büyük tehdit olarak değerlendiriliyor." ifadesine yer verildi.
Söz konusu Rusya yanlılarının özelikle Çekya'daki siyasi yapıyı hedef aldıkları belirtilen raporda, bu kişilerin hedefinde NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de olduğu kaydedildi.
Raporda ayrıca, Rusya yanlısı yanlış bilgilerin milliyetçi, sağ popülist grup ve kişiler tarafından sıklıkla kullanıldığına ve bu kişilerin özellikle göçmen karşıtı faaliyetler içinde bulunduklarına işaret edildi.
Çin'in casusluk faaliyetleri
Ülkedeki sağ ve sol radikal grupların faaliyetlerinde durgunluk yaşandığı belirtilen raporda, Rusya'nın yanı sıra Çin'in de bu ülkede casusluk faaliyetlerini artırdığı belirtildi.
Raporda, Çin'in özellikle eğitim kurumları başta olmak üzere, güvenlik güçleri ve yönetim kademesinde etkili olmaya çalıştığı kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 ABD'de cinayet mahkumları 36 yıl sonra aklanarak özgürlüğe kavuştu
18:31 flaş
18:31 flaş
18:30 Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti
18:26 Başkan Özkan'dan Basın İlan Kurumu'na ziyaret
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
00:38 Irkçılar, Pforzheim Fatihspor kulübünün binasını ateşe verdiler!
26.11.2019 18:37:33