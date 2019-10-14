Son dakika: Çekya, Türkiye'ye silah satışını durdurdu

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Çekya'dan skandal bir karar geldi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi.

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamáce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye askeri araç gereç ihracat lisansını askıya aldı." ifadelerini kullandı.

SİLAH SATIŞINI DURDURACAĞINI AÇIKLAYAN ÜLKE SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Fransa, Almanya, Norveç, Finlandiya ve Hollanda da Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya alacağını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu. Çekya'nın da silah satışını askıya alacağını açıklamasıyla, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan ülke sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

ERDOĞAN, "BU SİLAHLARI TEMİN EDECEĞİZ YERLER BİTMEDİ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldiği toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye silah satışı konusundaki açıklamasına ilişkin "Biz o zaman NATO'da nasıl ortağız? Siz bize silahı bedava vermiyorsunuz. Paramızla veriyorsunuz. Peki, bulunduğumuz noktada NATO'yu korumaya gelince, bu koruma işlemini nasıl yapacağız? Siz vermezseniz dünyada bu silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi" şeklinde konuşmuştu.