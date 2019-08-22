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Celal Bayar, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölümünün 33. yıldönümünde doğum yeri olan Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki Anıt Mezarı başında Devlet Töreni ile anıldı.

22.08.2019 13:04 Celal Bayar, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölümünün 33. yıldönümünde doğum yeri olan Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki Anıt Mezarı başında Devlet Töreni ile anıldı.

Törene; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Celal Bayar'ın torunu Bilge Gürsoy katıldı. Cumhurbaşkanlığı adına İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın yanısıra, Bursa Valisi Yakup Canpolat, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan anıta çelenk bıraktı. 1 dakikalık saygı duruşundan sonra törende Celal Bayar'ın yaşamı anlatıldı.


Cumhurbaşkanı, Celal Bayar, Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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