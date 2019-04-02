Celal Öz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR ODUNPAZARI belediye başkan adayı olan Celal Öz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Celal Öz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR ODUNPAZARI adayı Celal Öz kimdir? BTP ESKİŞEHİR ODUNPAZARI adayı Celal Öz yüzde kaç oy aldı?

Celal Öz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR ODUNPAZARI belediye başkan adayı olarak gösterilen Celal Öz ODUNPAZARI ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. ODUNPAZARI ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Celal Öz adlı BTP adayı toplamda 256 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.