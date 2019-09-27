Celal Şengör'den deprem analizi: Fay hattının hareket etmemesi tehlikeli bir durum

İstanbul'da son yıllarda olan depremleri yorumlayan Celal Şengör, Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda fay hattının hareket etmemesinin tehlikeli bir durum olduğunu söyledi.

Marmara Fayı üzerine üniversitede uzun yıllardır araştırmalar yürüten Prof. Dr. A.M. Celal Şengör, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır ve Prof. Dr. M. Sinan Özeren, Habertürk'te İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Celal Şengör, İstanbul'daki fay hatlarıyla ilgili tehlikeli bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.

"FAYIN KİLİTLENDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Şengör haritada geçmiş yıllara ait depremleri yorumlayarak şu ifadeleri kullandı: "Haritadaki kırmızılar deprem merkez üslerini gösteriyor. Son 10-15 yılda olan depremler. Fakat şurada çok dikkat edilecek bir şey var. Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda mikrodeprem bile yok. Çok az var. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor. Deprem olmaması demek mutlaka kilitlendiği anlamına gelmez. Fakat deniz altında yapılan çalışmalar gösterdi ki; hareket etmiyor bu fay. Bu çok tehlikeli". Şengör, depremi önceden bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Şengör, depremlerin büyüklüklerinin verilerle tahmin edilebileceğini belirtirken, "Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak. Büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz ama sınır vererek" ifadesini kullandı.

Marmara Fayı'na ilişkin konuşan İTÜ Jeoloji Bölümü Başkanı Prof. Ziyadin Çakır, "Son deprem, 1999'dan beri beklenen İstanbul depremini etkileyen ve öne çeken en büyük deprem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne elimizdeki verileri verebiliriz, dedim, isteyen olmadı" dedi.

'DEPREMLERİN ZAMANLARINI KISA VADEDE VERMEK İMKANSIZ'

Saat 4'te deprem olacak iddialarına yanıt veren Çakır, "Depremlerin zamanlarını kısa vadede vermek imkansız. Kesinlikle bu tür demeçlere, dedikodulara itimat etmesinler ama bu demek değildir ki şimdi deprem olmayacak. Olacak demek kesinlikle mümkün değil. Bunlar sadece medyatik olma hevesinde olan kişilerin söylediği ya yalan beyanlar ya da aklında zoru olan insanların söylediği şeyler" açıklamasında bulundu.

Çakır, "Depremin nerede başladığı çok önemli. Fayın kırıldığı yerden başlayarak yayılabilir, tek bir tarafa da gidebilir. Bugünkü deprem depremin fayın batı ucunda başlama ihtimali olduğunu gösteriyor. Son 1 hafta-10 günde genellikle depremler burada gerçekleşti, yüzde 90'ı artçı. Öncü deprem genelde şöyle oluyor, aynı yerde küçük depremlerin olması. Örneğin California'da 6,4 büyüklüğünde deprem oldu, bir sonraki gün 7,3 büyüklüğünde oldu. Son deprem yeni bir deprem riskini son derece artırdı. Şu an riski bu kadar artıran bir deprem mevcut değil. Son deprem, 1999'dan beri beklenen İstanbul depremini etkileyen ve öne çeken en büyük deprem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne elimizdeki verileri verebiliriz, dedim, benden bu verileri istemediler" şeklinde konuştu.

'BÜTÜN OLASILIK HESAPLARI YENİDEN YAPILMALI'

Büyük İstanbul depreminin gerçekleşme ihtimaline ilişkin konuşan Prof. Dr. M. Sinan Özeren, "Deprem için, doğal felaketler için hep olasılık hesaplanıyor. 99 depreminden sonra bir uzman o anki verilerden yola çıkarak bir model geliştirmişti. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde 7'den büyük bir deprem için yüzde 67'lik bir değer hesaplamıştı. Bütün olasılık hesapları yeniden yapılmalı. Yer zikretmeyelim ama İstanbul'da öyle alanlar var ki ne olacağını tahmin etmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN YARDIM İSTEDİ

Programa katılan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Celal Şengör, deprem ölçüm ve öğrenimleri için paraya ihtiyaçlarını olduğunu söyleyerek İBB'den destek istedi. Bilimsel çalışmalar için canlı yayında İmamoğlu'na seslenen Prof. Şengör, "Biz emrinizdeyiz sayın başkanım. Kişisel olarak 5 kuruş istemiyorum" dedi.

Şengör'ün bu sözlerine karşılık İmamoğlu da "Estağfurullah Celal Hocam, biz de sizin emrinizdeyiz. Biz bilimin önünde boynumuzu bükmeye hazırız. Biz sizden talimat alırız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.