Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Jeoloji Profesörü Celal Şengör, Ayvacık'ta yaşanan depremi yorumlayarak tartışma yaratacak açıklamalara imza attı.

"EDREMİT'TE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM OLABİLİR"

" Ayvacık'taki deprem Ezine fayı dediğimiz Kuzey Anadolu fayının güney kolunun hemen devamında meydana gelmiş bir depremdir. Bir normal fay depremidir. Kuzey batıya doğrultusu vardır eğimi de 70 derecedir. Bozcaada'da da depremler oldu. Bu güney kolunun en batı ucunun hareketli olduğunu gösteriyor" diyen Şengör, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 7 şiddetinde bir deprem olabileceğini ileri sürdü.

"AHMET ERCAN KİM?"

"2019 yılı bir deprem yılı olacak ve 2025'e kadar sürecek. Bu deprem öncülerinden bir tanesi. Bunun arkasından gelecek. Bütün Türkiye için söylüyorum, 6, 6.5 ve 7'lik yıkıcı bir depremi görmemiz muhtemeldir" diyen Prof. Ahmet Ercan'a yanıt veren Şengör, "Öyle bir şey yok. Türkiye'de hababam deprem oluyor. Ahmet Ercan kim? Yayınlanmış bir tane araştırması mı var? Kim bu insanlar ben bunu anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM İÇİN 900 TANE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM LAZIM"

Şengör, Ayvacık'ta yaşanan depremin küçük bir deprem olduğunu ifade ederken, küçük depremlerin büyük fayların üzerine yük bindirdiğini belirterek, "7 büyüklüğüne depreme varabilmek için 900 tane 5 büyüklüğünde deprem lazım" diye konuştu.

"BU İNSANIN KENDİ APTALLIĞININ NETİCESİDİR"

Depremin İstanbul'da büyük korkuya neden olmasını da yorumlayan Şengör, Ayvacık'taki deprem için "Biz bunlara sıfır büyüklük hasar diyoruz. Bu insanın kendi aptallığının neticesidir. Siz binanızı adam gibi yapmazsanız, kirişleri keserseniz başınıza gelir. Bu başınıza geldiği zaman da müstahak demektir" dedi.

"EĞER CAHİLSENİZ TABİAT GELİR SİZİ EZER"

"Cehalet en büyük sıkıntıdır. Eğer cahilseniz tabiat gelir sizi ezer. Ezmemesini istiyorsanız adam gibi doğa bilimlerini öğreneceksiniz. Tedbir alacaksınız, ona göre yaşayacaksınız. Bu imam mektebi yapmakla olmuyor" ifadelerini kullanan Şengör, doğal afetlere ilişkin nitelikli eğitimin önemine vurgu yaparak "Adam gibi mektebe ihtiyaç var. Türkiye'de eğitim öldü. İki saat din dersi koyuyorsun ne faydası var onun" dedi.

"DEPREM TARAFINDAN EZİLMEYE MÜSTEHAKTIR"

Şengör, 2019 bütçesinde 9 Fen Lisesi, 151 Anadolu Lisesi ve 162 İmam Hatip Lisesi yapılmasının planlanmasını da yorumlayarak, "Bunu yapan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstahaktır. Hayali kişiliklerle akıl dışı ümitlerle yaşarsanız gerçek gelir basar tokatı. Gerçeği öğrenmenin yolu da doğa bilimleri ve onlara dayalı temel mühendislik eğitimi ve bu eğitim ilkokulda başlar." diye konuştu.