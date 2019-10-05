Celal Şengör'den tepki çekecek ifadeler: Kısacık bir etek giyinmiş, yakından bakayım dedim

Jeoloji Profesörü Celal Şengör, katıldığı bir programda kütüphanede yaşadığı bir anısını anlattı.

"İNANILMAZ GÜZEL BACAKLARI VAR"

Şengör, "Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim" ifadelerini kullandı.

"KENDİ B.KUMU YEDİM"

Profesör Şengör, Ekşi Sözlük tarafından düzenlenen soru cevap etkinliğine katılmış, "Hiç kendi dışkınızı yediniz mi?" sorusuna "Yedim. İnsan dışkısı acıydı" ifadelerini kullanarak gündeme bomba gibi düşmüştü.