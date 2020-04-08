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Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi

Prof. Dr. Celal Şengör, Teke Tek programında, bir futbolcu için 222 milyon euro verilmesini eleştirdi. Fatih Altaylı, "Eğlence sektörü" yanıtını verince Şengör, "Dangalaklık sektörü bana sorarsan" dedi.

08.04.2020 23:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:28

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu. Koronavirüs salgınının konuşulduğu programda Celal Şengör, futbol sektörüyle ilgili bir yorumda bulundu.

Şengör, "Geçenlerde bir futbolcuya 222 milyon euro ödendiğini öğrendim. Yahu 222 milyon euro bir futbolcuya ödenir mi ya? Marifeti sadece topa vurmak olan bir adam için 222 milyon euro... Sen o parayı bilime harcasan neler yapılır." dedi. Bu yorum sonrası söze giren moderatör Fatih Altaylı, "Eğlence sektörü" dedi. Şengör ise Altaylı'nın sözüne, "Dangalaklık sektörü bana sorarsan" yanıtını verdi.

ORTAYLI'DAN CEVAP: HAYIR O ÖYLE DEĞİL

İlber Ortaylı da Şengör'ün "Dangalaklık sektörü" açıklamasının ardından "Hayır o öyle değil. Bu da bir başarı. Bu da bir şey" dedi. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Bilindiği üzere Neymar , 2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya transfer olmuştu.

Celal Şengör, Neymar’ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
Etiketler: Fatih Altaylı, Celal Şengör, Neymar, Spor
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Haberler ›› Spor ››Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi - Spor
Yorumlar (6)
VB:hoca doğru demiş bencede dangalaklık sektörü. en fazla yıllık bir milyon euro versinler güya tüm eğlence söktörüne geri toplanan tüm gelirler vb. bilime, afrikadaki aç insanlara, okuyamayanlara, gençlere, eğitime, ahlaklı, vicdanlı nesiller yetiştirmek için ayrılsın bence. neticede asgari ücretle çalışan onca saat vb. yani ne bu? top tepecek diye 222 milyon euro olur mu? geçmişte kralların soytarıları vardı bu kadar da kazanmazlardı sanırım vb.
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KGB:Adam boşuna bilim adamı olmamış, haklı...
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GERÇEK:Hoca az bile söylemiş insanları uyutmak için afyon
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AMAN:Ona bakarsam 1 tabloda milyarlarca dolar ( monalisa mesela ) az olan pahalı olur
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BİLİMSEL KONUŞMUŞ:Kendi dışkısını yediğini açıklayan bilim adamımızdan güzel bir teşhis gelmiş tebrik ediyoruz kendisini.
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SÜMBÜLLÜ:Neymar''ı bilmem de Manken eşinin cesur paylaşımları çok kırıcı oluyor diğer takımların taraftarları bizim yengemize sulanıyor. Gelmesin yenge stada. .
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