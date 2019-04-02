Celaleddin Öztürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA KULU belediye başkan adayı olan Celaleddin Öztürk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA KULU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Celaleddin Öztürk isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA KULU adayı Celaleddin Öztürk kimdir? BTP KONYA KULU adayı Celaleddin Öztürk yüzde kaç oy aldı?

Celaleddin Öztürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA KULU belediye başkan adayı olarak gösterilen Celaleddin Öztürk KULU ilçesinde % 0,28 oranında oy almıştır. KULU ilçesinde % 0,28 oranında oy olan Celaleddin Öztürk adlı BTP adayı toplamda 70 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA KULU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.