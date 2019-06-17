17.06.2019 14:58
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Celalettin Topçu Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı'ndan Ezine'de hayır yemeği

Celalettin Topçu Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfı

Celalettin Topçu Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfından Ezine'de hayır yemeği verdi.

Celalettin Topçu Fetihler Hayır Hizmetleri Vakfından Ezine'de hayır yemeği verdi.

Hayır yemeği binlerce halkın katılımı ile Ezine'nin Yaylacık köyünde yapıldı. Her yıl İsmail Veral tarafından verilen hayır yemeğinde mevlidi şerif okutularak dualar edildi. Hayır programı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı günün anlam önemi hakkında konuşma yapan Seyit Gazi Veral, tüm konuklara hoş geldiniz diyerek vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verirken bu zamana kadar düzenlenen etkinliklerde yaşadıkları anılarını anlatarak, "Misafirimiz olan her insanımızdan yaptığımız hizmetler için helallik almak isteriz" dedi. Ardından Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okunarak konuşmalar yapıldı. Bu yıl yapılan hayır yemeğine Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve meclis üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Uysal, Gençlik Kolları başkanı Mert Alptekin, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da katılarak Veral ailesini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
AK Parti, Ezine, Güncel

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