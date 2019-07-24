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Çelebi'den 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' kutlaması

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da görev yapan yerel ve ulusal basının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak başarılar diledi.

24.07.2019 11:18 Çelebi'den 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' kutlaması
Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da görev yapan yerel ve ulusal basının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak başarılar diledi.

Ağrı'da görev yapan basın mensubu temsilcileri ile görüşen Milletvekili Ekrem Çelebi, bu özel günlerini kutlayarak güzel haberler yapmaları temennisinde bulundu. Ardından sosyal medya hesabında bu özel günü kutlayan Çelebi "Ağrı'mızda ve ülkemizde; büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan tüm değerli basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, meslek ve aile hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Ekrem Çelebi, Milletvekili, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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