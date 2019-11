"Celebration of Silk "ten Göbeklitepe'ye

Özlem Süer, Tayland'da katıldığı birbirinden özel iki etkinlikte, ülkemizi bir kez daha gururla temsil ederken tasarımlarıyla da ses getirdi. Tayland Başbakanının himayesinde düzenlenen uluslararası Celebration of Silk etkinliği kapsamında, Türkiye'yi temsilen hazırladığı 25 parçadan oluşan koleksiyonu ve Sayın Bangkok Büyükelçimiz Evren Dağdelen Akgün için özel olarak çalışılan kıyafeti; diğer 33 ülke büyükelçileriyle beraber podyumda yer aldı. İkinci etkinlikte ise sanatçının Göbeklitepe enstalasyonu NY'tan sonra, bu kez Bangkok'ta Emel Akçay Özer küratörlüğünde, moda, gastronomi ve müziğin harmanlandığı bir performans ile sunuldu.

Tayland Kraliçesi Sirikit onuruna düzenlenen, 9. "Celebration of Silk, Thai Silk Road to the World 2019" etkinliği 70 ülkeden 43 tasarımcı ve 33 büyükelçinin katılımıyla Bangkok'ta gerçekleşti. Dünya modacılarının birbirinden seçkin ipek tasarımlarının sergilendiği etkinlikler zincirinde Türkiye'yi dünyaca ünlü modacı Özlem Süer temsil etti. 1976 yılında Tayland Kraliyet Ailesi tarafından ipek üretimini destek amacıyla başlatılan etkinliklerin kutlama ayağı olan Celebration of Silk, bu yıl "Thai Silk to the World" temasıyla dünyanın her yerindeki modacıların bulunduğu 45 ülkeye 5500 metre üzerinde ipek gönderilmesiyle start aldı. Bu materyalleri kendi kültürlerinin otantisitesiyle birleştiren modacılar tarafından yaratılan koleksiyonlar, Bangkok'ta yapılan görkemli defilerle tanıtıldı. Tasarımcıların yarattığı kreasyonlar, farklı kültürel dokunuşların aynı materyal potasında, kendi kimliklerini kaybetmeden kaynaştığı görkemli bir şölene dönüşürken, ülkeler diplomatik olarak da büyükelçilik düzeyinde temsil edildi. . Miss Turkey 2018 ikinci güzeli Tara Devries ise tasarımları tüm zarafetiyle taşıyarak Türkiye'yi mükemmel şekilde temsil etti. Modanın yaşayan efsanesi Jimmy Choo ile aynı projede yer almak ise son derece heyecan verici bir deneyimdi. Buyuk gala katilimcilari arasında Fashion TV başkanı ve Gayrson Grup sahibinin yanısıra: Basbakan, Basbakan Yardimcilari, Kultur Bakani, Tarım Bakanı Başdanışmanı, Eski Meclis Başkanı, Kraliçe Serikültür Departmanı Direktörü, Tayland Hükümet Halkla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı, Tayland Başsavcı Yardımcısı, Air Asia eş kurucusu ve Genel Müdürü, Tayland Turist Polis Başkanı,Eski Kültür Bakanı Başdanışmanı, Tayland Turizm Otoritesi ile ülkenin ticaret ve sanat alanlarında öne çıkan isimleri yer aldı.

Bu etkinliğin yanısıra, Tayland'ın büyüleyici atmosferinde eş zamanlı olarak gerçekleşen ikinci ve disiplinler arası bir organizasyonda Göbeklitepe yılına atıfta bulunulurken; moda, müzik ve gastronomi harmanlandı. Asya Pasifik bölgesinin kültür ve sanat turizm alanlarında öne çıkan ve bu alanda zengin bir ülkesi olan Tayland'ın merkezi konumu ile sanat ve modaya açık yapısı açılarından bu kültürler buluşması çok kıymetliydi. Modacının Göbeklitepe performatif sunumuna Taste of Turkey oluşumundanAyhan Coner ve Aydın Demir'in muhteşemlezzetleri eşliğinde bir deneyim yaşatıldı. Türk müziğinin zengin yorumlarıyla bütünleşti. Bangkok Centra World'de hayat bulan etkinliğin kürasyonu Emel Özer tarafından yapıldı. Enstelasyona çağdaş kanun yorumlamasıyla uluslararası sanatçımız Ahmet Baran ve Önay Akan'ın kemençe yorumu eşlik etti Davetliler arasında: Bangkok'un önde gelen sanat galerisi sahipleri, Tayland'in Central Group başta olmak üzere önemli ticari gruplarının temsilcileri, Soroptimist Derneği Başkanı, Thailand Tatler baş editörü, Elite+ temsilcisi ve tanınmış is kadınları yer aldı.